Radio Altas lyttere vil i et par timer fremover oppleve at radiosendingen faller ut og at det blir stille. Dette på grunn av vedlikeholdsarbeid som gjøres på det elektriske anlegget på Komsatoppen.

– Det vil fortsatt være mulig å høre på Radio Alta på nett, opplyser IT-ansvarlig, Stefan Skorpen.

KLIKK HER FOR Å LYTTE PÅ RADIO ALTA