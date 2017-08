Jekker opp prisen med 66 millioner

Det viser saksfremlegget til helsepolitikerne, som får saken på bordet tirsdag. Kommunestyret vedtok i fjor vår en utbygging av kostnadsramme på 832 millioner krone. Nå er prisen 898 millioner.

Etter møtet med arkitekt, Husbanken og brukerne har størrelsen på bygget økt med nærmere 900 kvadratmeter, noe som fordyrer prosjektet.

Det var også en rekke usikre faktorer da vedtaket ble gjort. Vedtaket ble gjort med forutsetning om investeringstilskudd fra Husbanken på 290 mill. Kostnander til løst inventar var ikke med i prisen, samt kostnader utenfor byggetomta, som infrastruktur og parkering. Det var heller ikke prisstigningen fram til byggestart.

Usikkerhetsfaktoren som var innarbeidet var på 15 prosent.

Kommunens ordinære låneopptak var kalkulert til kr. 376,0 mill. mens momskompensasjon var beregnet til kr. 166,0 mill

Administrasjonen ber nå om fullmakt til å iverksette en samspillsfase med hovedentreprenør Bjørn Bygg AS, med målsetting om et tak på 693 millioner kroner for deres del av oppdraget.