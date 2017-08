Avviser tre sykehus

Foretaket er fortsatt krystallklar på at et tredje sykehus i Finnmark ikke er aktuelt. Ifølge NRK Finnmark mener Helse Nord at det verken er folk eller penger nok til et slikt sykehus.

– Det er ikke aktuelt for oss å vurdere noe tredje sykehus i Finnmark. Til det er det ikke nok folk og penger, sier direktør Kristian Fanghol, som også henviser til sykehusplanen.

Fanghol mener innbyggertallet i Finnmark er bra for et middels stort sykehus.

– I Finnmark har vi på grunn av de store avstandene to sykehus, sier han og frykter samtidig for at spredte fagmiljøer gjør sykehusene mindre attraktive.

Helseminister Bent Høie legger ikke skjul på at merket seg aksjonen i Alta, men forsikrer at helsetilbudet i Alta blir bedre.

– Klinikk Alta vil slik planen ligger nå få økt tilbudet til det dobbelte i forhold til i dag, og det investeres mye. Sykehustilbudet blir dermed bedre, sier Høie til NRK.