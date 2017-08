Da Kathrine Jakobsen hørte Venstres Trine Skei Grande omtale saken om hennes vesle datter Mina ble alvorlig syk i vinter, kom hun sporenstreks rennende mot talerstolen. Det ble et svært rørende gjensyn etter sykehustoget som samlet flere tusen mennesker i Alta.

– Det er veldig hyggelig å få hilse på vesle Mina igjen, sier Trine Skei Grande.

Mina er nå blitt 9,5 måneder. Hun var bare 3,5 måneder da hun i vinter ble alvorlig syk mens familien var på besøk hos besteforeldrene i Korsfjord. Den vesle jenta hadde store pusteproblemer og på grunn av det dårlige været kom hun seg ikke til sykehus. Det viste seg at jenta var rammet av RS-virus som kan være livstruende for så små barn. Kathrine Jakobsen benyttet sjansen til å takke for sist.

Hun roste Ventre-lederen for appellen, og viste frem datteren.

– Mina er blitt så stor, og alt har vært bra med henne i det siste, kunne Jakobsen berolige Skei Grande med.

Trine Skei Grande engasjerte seg nemlig sterkt i saken som overbeviste henne om at Alta bør få eget sykehus.