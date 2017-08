– Ligger ikke godt an

Altapostens valgekspert Ole David Østli viser til at Kirsti Bergstø har sikret fremgang på tre-fire prosent siden siste stortingsvalg:

– Så ut fra det er det lett å tro at SV er sikret mandat. Det var et utjevningsmandat, fornyet tilliten fra hjemfylket er ikke sikret. Det er fire store partier som kjemper om distriktsmandatene, og det ser ut som avstanden opp til disse er for lang for SV. Mandatsjanser er dermed først og fremst avhengig av hvordan det går med andre partier.

– Det ene som kan gi SV utjevning, er om Ap ikke greier å beholde sitt andre mandat. Da vil alle de fire store partiene få distriktsmandat. Ap ligger da nærmest, men det kan godt hende Ap bruker opp sine utjevningsmandater før turen kommer til Finnmark, og det vil bane vei for SV. Det samme om distriktsmandatet glipper for Høyre. SV er da avhengig av at Høyre ikke blir tildelt utjevning (landsbasis). Et MDG og/eller Venstre over sperregrensen øker sannsynligheten for at partiene Ap, Høyre og Sp har fått sitt før utjevningsmandatene skal deles ut.