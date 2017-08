– I dag er jeg veldig nervøs

Alta IF tar i mot Vålerenga 2 i Finnmarkshallen klokka 18.00 i dag med bare to poeng ned til et jaktende Raufoss. Med tre poeng i dag er det fem poeng ned og seks poeng opp til Mjøsa-lagene Raufoss og Hamkam. Vålerenga banket RBK på Lerkendal i cupens kvartfinale i går, og det er derfor trolig et Vålerenga 2-lag uten altfor sterk oppbacking fra A-laget som stiller til kamp i Alta i ettermiddag.

– Jeg aner ikke hva de kommer med, og det har heller ingenting å si for oss. Vårt fokus etter den svake prestasjonen forrige helg er å løfte egen prestasjon med en eneste gang. Det betyr høyere energinivå og bedre relasjoner i spillet. Forrige kamp var veldig skuffende, og uansett hva Vålerenga kommer med så må vi være bedre, sier trener Rune Repvik til Altaposten.

0-1-tapet mot Nybergsund-Trysil får konsekvenser for laguttaket, det blir så mange som tre, fire endringer, noe som ikke har vært vanlig denne sesongen.

– Vi må se litt på hvem som er i form, hvem som har hatt god tilstedeværelse i trening og hvem som kan gå utpå og gjøre jobben med riktig energinivå, sier Repvik.

Vålerenga 2 har bare tre lag bak seg, og på papiret ser det ut som lett match.

– Folk utenfra vil nok fort tenke at det er en enkel match – og vi skal ha tre poeng, fordi vi er et bedre lag. Men i dag er jeg faktisk veldig nervøs, og det er sjelden. Jeg kan ikke sette fingeren på hva det skyldes, men jeg kjenner litt på det.

– Kanskje fordi du ser på tabellen at Raufoss og Asker jager rett bak?

– Tabellen har jeg faktisk ikke sjekket. Vi får ikke gjort noe med dem som er bak oss, vi må bare tenke på å løfte prestasjonen vår, sier Repvik.