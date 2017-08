Nederlanske turister hjelpes ned

To Nederlandske turister har hatt strevsomme forhold med å gjennomføre kryssing av Seiland fra nord til sør, melder poltiiet på twitter. De to turistene har måttet avbryte turen og blir nå hjulpet ned.

Operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Jan Arne Pettersen, sier til i ifinnmark at de to mennene er vant med paddeflatt terreng og trolig har blitt overrasket over de røffe forholdene på Seiland. Avisa melder videre at turistene holdt på å gå fri for mat og derfor hadde søkt om assistanse.