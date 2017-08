Lover smaker fra hele Europa

– Vi gleder oss til å komme tilbake til Alta, sier Olivier Simonin i International Food Market.

Maten han har med seg er fra selgere fra Frankrike, Belgia, Italia, England, Spania, Hellas, Nederland og Polen.

– Det rigges til matboder som kan friste med ulike lokale spesialiteter. For matelskere er det en unik sjanse til å kjøpe spennende mat, sier Simonin.

Enten en vil spise varm mat der og da, eller handle inn og lage seg et gourmetmåltid hjemme, mener han at kremmerne i salgsbodene har mye å by på for enhver.

– Vi har sjokolade, crêpes, belgiske vafler, spansk paella, gresk souvlaki, tartiflette fra Alpene og den tyske swing grillen. Vi tenker at dette blir et morsomt innslag i byen, og ønsker alle velkommen, sier han.

Internasjonalt matmarked har reist til byer i Storbritannia og Norge i over 10 år. Fra 30. august kan du se dem i bybildet i Alta.