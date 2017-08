Hver betjent skal dekke 300 kvadratkilometer

– Det er forutsatt at alle er på jobb samtidig, og det skjer jo ikke. Det er enorme avstander. Ja, du kan si at det ikke skjer noe, men skal vi ha et likt polititilbud over hele landet, må det gjelde beredskap også, sier politimester Ellen Katrine Hætta til VG.

Ifølge Finnmarks politimester Ellen Katrine Hætta skal enhver polititjenestemann dekke et område på hele 300 kvadratkilometer – omtrent like stort som Trondheim. Hver patrulje har 600 kvadratkilometer.

Justisminister Per-Willy Amundsen er likevel stolt over økningen i antallet politifolk i Norge.

– Det er historisk at vi ganske sikkert kommer til å passere 2000 nye årsverk i politiet totalt i løpet av dette året. Det i seg selv viser det store løftet som har vært, sier han til VG.

Det har blitt 1882 nye stillinger i politiet siden Frp og Høyre kom i regjering, ifølge ferske tall fra Politidirektoratet. Halvparten av dem, 920 stillinger, er i de nasjonale særorganene.

962 er ansatt ute i politidistriktene. Og 824 av dem igjen er politifolk i distriktene.

– Vi trenger politi i særorganene også, i Kripos, Politiets utlendingsenhet og i PST. Men det siste halvåret har det vært en tydelig prioritering av politidistriktene. Det er politidistriktene som får vekst i antall politistillinger, sier Amundsen til VG.

– Kritikken om at ikke nok av veksten kommer i politidistriktene og ute der folk bor, kommer igjen og igjen. Hva er grunnen til det?

– Det er riktig at det i 2016 var det en liten pause i tilsetningen, men første halvår i år har vi tilsatt over 300 politimenn- og kvinner i distriktene. Vi har tydelig prioritert tilsettinger i distriktene nå, mens vi har tatt ned litt på særorganene. Den kritikken er rett og slett ikke riktig, sier justisministeren til VG.

Kautokeinos ordfører Johan Vasara mener også geografi er for lite vektlagt.

– At det har blitt 16 nye politistillinger i Norges største fylke, som er større enn hele Danmark, svarer ikke med en nærpolitireform. Jeg synes det er viktig å huske på at fordeling av politiressurser ikke bare handler om antall innbyggere, men også antall kilometer, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) til VG.

Vasara er ordfører i Norges største kommune, Kautokeino, og sier de ikke kan ha en situasjon der folk må ty til borgervern og ta loven i egne hender hvis det skjer noe.

– Det vi ber om i distriktskommunen her er ikke flere hundre stillinger, som i Oslo, men å ha noen som stå parat om noe skjer. Om det er en eller to, men at de også er der natt til fredag eller en lørdag. I dag er det utfordrende hvis det skjer noe i helgene, sier han.

Politimesteren er klar på at de trenger flere stillinger i Finnmark, fordi de ikke har grunnbemanningen til å fungere som de andre politidistrikene.

– Grunnbemanningen i de små distriktene har vært for liten. Der har vi fått litt hjelp, men vi trenger flere stillinger fremover hvis vi skal fylle alle funksjoner og lykkes med politireformen, sier Hætta.

– 16 flere politimenn er bra

Amundsen sier det ikke er mulig å ansatte politifolk raskere enn det han nå gjør. Og at de på ingen måte er ferdig med ansettelsene.

– At Finnmark får 16 og Oslo får 207, er det et velbegrunnet valg?

– Valget er gjort på bakgrunn av kriminalitetsbildet. Jeg tror de fleste har forståelse for at Oslo må prioriteres høyt, da det er der det er mest kriminalitet. Særlig med tanke på utfordringer i innvandrertette bydeler, svarer justisministeren.

– Finnmark er et betydelig mindre distrikt i folketall. 16 flere polititjenestemenn i Finnmark er mye og godt for et fylke som har et folketall på 75.000. Også er særorganene inn i bildet her også, det er ikke sånn at PST kun sitter i Oslo. Og alle politidistrikt er avhengig av et godt og fungerende Kripos, sier Amundsen.

Skal bli enda mer politi

Til påstanden om lang responstid og ønske om mer politifolk i Finnmark, sier Justisministeren.

– Det skal bli enda mer politi og enda bedre responstid. Vi har levert på det, men vi er ikke ferdig. Vi skal nå målet med to per 1000 innbyggere innen 2020, og da vil det komme enda flere og tilstanden vil være enda bedre. Men vi kan ikke ansatte politifolk raskere enn vi utdanner dem. Det er slike begrensninger som ligger der som gjør at det ikke er mulig å ansette raskere enn vi faktisk gjør det, sier Amundsen til VG.

– Frp lovde 1000 nye politifolk på tre år, det løftet holdt dere ikke. Skal velgerne fortsatt stole på at dere vil nå det nye målet med to politimenn per 1000 innbyggere innen 2020?

– Nå ansetter vi flere, og vi er ikke langt unna. Vi ansetter folk i politiet så fort vi greier. Det er naturlig avgang og folk pensjonerer seg, men de blir erstattet. Det er enda ikke gått fire år og det er lagt opp en plan for flere ansettelser i løpet av året. 824 politistillinger blir 1000 i løpet av året, sier Amundsen.