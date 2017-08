Ankesaken etter dobbeltdrapet i Kirkenes starter tirsdag

Ankesaken etter dobbeltdrap i Kirkenes starter tirsdag.

Bengt Ronald Hansen hevdet at han ikke mente å drepe kona Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn, men ble ikke trodd. Tirsdag starter ankesaken.

Den nå 60 år gamle mannen ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene som ble begått i familiens hjem i Kirkenes i august 2016. Dommerne i tingretten festet ikke lit til mannens forklaring om at han bare ville skremme kona ved hjelp av hagla.

Mannen anket på stedet, og neste uke går ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.

– Dommen er anket i sin helhet. Lagmannsretten får til behandling både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier hans forsvarer Stein Rønning til NTB.

– Hansen har erkjent å være den som må ha avfyrt de dødelige skuddene, men han har ikke noen bevissthet eller hukommelse om det, sier han.

– Strafferabatt

Dersom også lagmannsretten finner Hansen skyldig, vil Rønning be om strafferabatt. Forsvareren mener hans klient har bidratt til å opplyse saken og dessuten samtykket til varetektsfengsling, og at vilkårene for strafferabatt er oppfylt. Det var dermed feil av tingretten å ikke gi rabatt, ifølge Rønning.

Hansen forklarte i retten at han hentet den halvautomatiske hagla for å skremme kona, som kom til Norge i 2013. Men tingretten var av en annen oppfatning.

– Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i tingrettens dom.

Skulle flytte

Forholdet mellom mannen og kona hadde vært preget av konflikt de siste par årene. 59-åringen hadde spillegjeld og en anstrengt økonomi. Mannen ble selv alvorlig skadd etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv med hagla.

Thailandske Songngam og sønnen Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold natt til 29. august i fjor. Ut fra tekniske undersøkelser mener retten at tolvåringen ble skutt først. I dommen beskrives det hvordan naboer hørte moren skrike i panikk og dødsangst før hun selv ble skutt.

Moren hadde alt vært i kontakt med krisesenteret i Kirkenes, som hadde skaffet henne og sønnen en leilighet. Dit skulle de flytte dagen etter at drapene skjedde.

Hålogaland lagmannsrett har satt av fire dager til ankesaken.