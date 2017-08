Alta får fem nye betjenter

- Jeg er i startgropa for å lyse ut fem nye stillinger til lensmannskontoret i Alta. Mer enn det ønsker jeg ikke å kommentere per nå, bekrefter regionlensmann for Finnmark region sør, Svein Tore Nilsen.

Det er VG som har skaffet seg oversikten over hvordan nye politistillinger er fordelt ut over i landet etter at Siv og Erna kom til makta. Ved lensmannskontoret i Alta lyser regionlensmann Svein Tore Nilsen om kort tid ut fem stillinger. Alta er dermed blant de kontorene som har fått mest ut av reformen så langt.

Lensmannen i Kautokeino, Klemet Klemetsen, kunne ha trengt to politibetjenter mer enn i dag.

Kautokeino lensmannskontor betjener landet største kommune i areal, 9,707,34 kvadratkilometer og kommunen har rundt 3.000 innbyggere. Ved lensmannskontoret i Kautokeino er det for tida stilling som lensmann, fire betjenter og en og en kvart sivil stilling.

I løpet av den blåblå perioden er antallet politibetjenter ikke økt, men lensmann Klemet Klemetsen er klar på at bemanningen er i snaueste laget.

– Vi har ikke fått flere betjenter, men ved behov lånes våre betjenter ut til lensmannskontoret i Alta og omvendt. Vi har et gjensidig samarbeid. Likevel skulle vi gjerne hatt to betjenter til, slik at vi kunne ha en mer tilfredsstillende vaktordning. Vi har ikke stedlig vakt hver helg og alle vet hvordan det er å skulle rykke ut fra Alta til Kautokeino vinterstid om noe skjer, påpeker han.

Utfordring

Det er snakk om 130 kilometer på til dels dårlig vei, i mørke, med snø og uvær vinterstid – og med reinsdyr på veien stort sett hele året.

– Ved sikker kjøring går det drøyt en time om man er på utrykning på denne strekningen. For å unngå å måtte låne vaktberedskap fra Alta, skulle vi gjerne hatt to betjenter i tillegg. Seks betjenter totalt er et minimumstall for tjeneste innenfor de gjeldende arbeidsmiljøbestemmelsene, sier Klemetsen.

Han understreker at vaktsamarbeidet fungerer godt, men skulle gjerne ha sett at kontoret klarte seg selv.

– Dette er et syn jeg går ut fra at regionlensmannen deler med meg, sier Klemetsen.