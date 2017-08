– Synes synd i de som tror at sykehussaken har noe med stortingsvalget å gjøre

– Jeg syns synd i dem som tror at stemmegivninga i Stortingsvalget har noen som helst innflytelse på sykehus i Alta, eller ikke. For det har det altså overhodet ikke, uttrykker Hienerwadel, som jobber i Altas helsevesen og er frilansjournalist i Altaposten.

– Alta er en liten by i Norge og hva vi stemmer velter ingenting, men samtidig er det viktig å huske at hver stemme teller og for Venstre som ligger rett under sperregrensa kan faktisk stemmer fra Alta påvirke om de kommer over eller ikke. Her kan tusen stemmer være avgjørende, sier Østli.

– Hvis man skal følge Bernhards spor så kan jo folk tenke "hva er vitsen med å stemme"?

– Jeg tror ikke Bernhard mener å være slem, men at han er opptatt av realitetene. En ting er jo hva politikerne kan love av gull og grønne skoger foran et valg, noe annet er hva de alene faktisk har makt til å gjøre. Men bevares. En demonstrasjon som den i går er et kjempeviktig signal til politikerne og det er jo enkeltpolitikerne som er nødt å jobbe innad i sine partier for å skape endring. Slik Trine Noodt har klart i sitt parti, sier Østli.

Smart å være imot Alta

Når det gjelder politisk taktikkeri så mener han at det kan være politikere som tenker at det er smart å være imot sykehus i Alta.

– Dersom sykehussaken gjør at de vinner en stemme i Alta, kan det bety at de taper to i resten av Finmark. Noen tenker kanskje slik også, spekulerer Østli.

Politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen, tar gjerne imot utfordringa fra Hienerwadel.

– Vi ser allerede at sykehuskampen til altaværingene har ført frem. Nå er tre av fire partier på Stortinget innstilt på utredning eller til å ta en timeout, påpeker Mjøen, som mener signalet folketoget i Alta ga vil være vanskelig å overse.

– Overgår mine villeste fantasier Aksjonslederen holdt på å gå ut av sitt gode skinn.

– Med de klare løftene som ble gitt fra både Venstre, Frp og Senterpartiet under gårsdagens demonstrasjon, så skal det mye til for å bryte dem etter valget. Her må folket stole på demokratiet og på at politikerne tar velgerne på alvor, mener Mjøen.

Omvei om Hammerfest

Altaposten spør den svært politisk interesserte Ole David Østli om han tror at sykehuskampen i Alta og Kautokeino noen gang vil føre frem?. Til det svarer han:

– Personlig er jeg ikke så opptatt av sykehus eller ikke, men at ressursene vi bruker på helse gir gode tjenester for pasientene. Jeg tror det ville vært lettere å forsone seg med at sykehusene lå i Tromsø og Hammerfest dersom altaværingene og kautoværingene slapp å oppleve at de måtte en omvei om Hammerfest, når de egentlig burde vært sendt til Tromsø. Vi hadde selv en veldig trist erfaring med dette i høst. Slike opplevelser er selvfølgelig svært vanskelige for altaværingene. Så jeg er mer opptatt av smidigheten. Dersom det er slik at man sender pasienter omveien om Hammerfest av politiske grunner er det selvfølgelig hull i hodet. Men jeg vet ikke om det er slik.