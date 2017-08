– Norske hærstyrker må være synlig også i Alta

Den militære tilstedeværelsen i Finnmark må styrkes. Foreslåtte forsterkninger gir ikke nok kampkraft, og skaper ikke en tilstrekkelig terskel. Norske hærstyrker må være synlig til stede flere steder i Finnmark, inklusive i Alta og Tana, i tillegg til ved Garnisonen i Porsanger i vest og grensevakta i øst. Det bør etableres en egen ledelse, Finnmarkskommandoen.

Dette er hovedpunktene i det nye, tverrpolitiske Troms-dokumentet 2, presentert på Bardufoss 18. august.

Troms-politikerne bestående av fylkespolitikere og ordførere i Troms mener forsterkningene som er foreslått i Landmaktutredningen ikke er gode nok og foreslår derfor ytterligere tiltak. Blant annet når det gjelder rekrutteringen til Heimevernet.

– Troms-dokumentet støtter forslaget fra Landmaktutredningen om en kavaleribataljon ved GP, men mener at det ikke er nok. Det må sikres tilstedeværelse med reaksjonsevne og større kampkraft også gjennom en mekanisert manøverstyrke – en eskadronsstridsgruppe – stasjonert på GP. Dette er i tråd med det Forsvarssjefen anbefalte i sitt fagmilitære råd i 2015. Forsvarssjefen legger stor vekt på å bygge et terskelforsvar i nord, et nasjonalt førstelinjeforsvar som må holde ut til alliert forsterkning kan komme. Troms-dokumentet bygger på den samme tankegangen, sier arkitektene bak pressemeldingen.

Flere hærstyrker

Troms-dokumentet framholder den store betydningen av tilstedeværelse av landstyrker i Finnmark.

– Ut over Heimevernets innsatsstyrke og områdestruktur må flere hærstyrker utplasseres i landsdelen. Ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er et jegerkompani vedtatt som forsterkning. Verken grensevakta eller kavaleribataljonen vil ha stor kampkraft. Den foreslås tilført ved en mobil, mekanisert manøveravdeling på GP. En slik forsterket eskadronsstridsgruppe vil ha stridsvogner og artilleriskyts, og være støttet av helikopter, skriver de og legger til:

– Dermed vil den virke som en framskutt reaksjonsstyrke, som rask kan settes inn også andre steder i fylket. Deler av avdelingen bør i tillegg, til tider, være stasjonert i Alta. Elementer fra denne eller andre manøverstyrker bør også fra tid til annen trene og øve i Finnmark, bl.a. i Tana. Troms-dokumentet vektlegger evne til å lede større styrker, flere steder i landet – samtidig. Det foreslår å etablere to brigadekommandoer, i tillegg til den eksisterende som leder Brigade Nord.