Valgte Kirkenes

Det melder NRK Finnmark.

Fredag offentliggjorde statråd Per Willy Amundsen (Frp) at regjeringen har valgt Kirkenes som sted for etablering av det nye barnehuset i Finnmark.

– I Kirkenes har vi en kombinasjon av forhold som gjør at vi best kan legge til rette for å etablere et barnehus på en god måte i samarbeid med barnehuset i Tromsø, sier Amundsen til NRK.

Det er ikke uventet, all den tid nødsentralene og Finnmark politidistrikt skal samlokaliseres i Kirkenes. I Alta har man i stor grad brukt barnehuset i Tromsø.

Gjennomføringen skal skje uten ubegrunnet opphold, heter det. I dag er det kun Finnmark som ikke har barnehus.