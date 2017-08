Går i tog for Nora (1)

Været er ingen hindring for altaværingene. Charlotte Kjellmann og Christina Abrahamsen hadde med seg barnevogner, selve fremtida som trenger sykehustjenester og fødeavdeling. Lille Nora var i toppform.

– Det var ingen tvil om at vi skulle bli med på denne marsjen, sier Charlotte og Christina.Hele området var smekkfullt av folk like før starten på folketoget for akuttstykehus og fødeavdeling. I halvtimen før start vandret folk i stort antalll mot Gamle sentrum. Med paraply og godt humør.