– Vi kan hestehandel!

Senterpartiets energiske frontfigur Trygve Slagsvold Vedum var ikke til stede under sykehusaksjonen i Alta, men forsikrer overfor Altaposten at Senterpartiet støtter helhjertet opp om kravet om utredning og likeverdig helsetjenester i hele landet.

Har støtte sentralt

– Klart det bør ligge en helhetlig utredning til grunn for en slik prioritering, noe jeg registrerer at vår førstekanididat Geir Iversen var klar på. Det er tuftet sentralt, noe Per Olaf Lundteigen har sagt og noe jeg gjentok under turneåpning til Senterpartiet i Alta. Hvis det er noe Senterpartiet er klar på, så er det at helsetilbudet skal være være godt i distriktene.

– Burde gjort noe før

Han stusser over at Terje Søviknes fra Frp under aksjonen sa at en utredning ville være et tema under regjeringsforhandlinger.

– Hvis Frp ville gjøre dette til et tema i forhandlinger med Høyre og støttepartier, burde det skjedd for lenge siden. Dette handler kun om valgkamp, påpeker Slagsvold Vedum.

– Men hvorfor i all verden skal de som er opptatt av akuttfunksjoner i Alta-regionen stemme på Senterpartiet, som er en rødgrønn alliert med Arbeiderpartiett, som kun forholder seg til sykehusplanen?

– De bør stemme på oss, fordi et sterkt Senterparti er det beste for å opprettholde tilbud i distriktene, inkludert helsetjenester. Vi er krystallklare på at denne saken er viktig for oss. Skulle det bli aktuelt med et samarbeid har historien vist at Senterpartiet kan hestehandel, sier Slagsvold Vedum med et smil.

– Hva tenker du rundt kravet om akuttfuksjoner og fødeavdeling?

– Det er derfor en utredning er så viktig. Den kan gi oss fakta på hvordan dette kan organsiseres best mulig for Finnmarks befolkning, sier han.