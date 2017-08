Frank Jonny Nilsen konstaterer at regnet siler ned på aksjonsdagen, men er likevel sterk i troen på at flere tusen mennesker er på plass klokken 12 når toget starter fra Skoleveien ved Alta rådhus.

– Jeg er så spent at jeg holder på å svime av, sier Nilsen, bare en drøy time før spenningen utløses. Det vil bety mye for saken at flest mulig engasjerer seg og i Finnmark har alle vært ute en vinterdag før.

Når fram i riksmedia

I går ble Nilsen intervjuet av VG som har fanget opp at det skal være storaksjon i nord. Der krysser han fingrene for at 5000 eller mer dukker opp.

Alt av partier er nå klare for aksjonen, inkludert Arbeiderpartiets kommunestyregruppe som i går gjorde opprør mot eget fylkesparti.

– Kjempebra nyhet for oss, sier Irene Ojala som står i spissen for Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta.

Søviknes inn

Den nye er at statsråd Terje Søviknes fra Frp har meldt sin ankomst, i stede for Bård Hoksrund. Sammen med Venstres partileder Trine Skei Grande er han blant de mest profilerte appelantene. Frank Jonny Nilsen skal selv ønske velkommen, mens ordfører Monica Nielsen er først med sin appell, mens tidligere ordfører Laila Davidsen skal avslutte det hele.

– Til sammen blir det 12 talere, i tillegg til allsang med Jostein Johansen og underholdning fra Huset, opplyser Nilsen, som ber foilk kle seg godt og i størst mulig grad bruke buss eller komme til fots.

Selv har han løsningen klar.

– Jeg må nok trille fram Harleyen, så jeg får parkering, smiler han.

Altaposten streamer sykehusaksjonen fra torget.