– Overgår mine villeste fantasier

– Dette er stort. Ikke i mine villeste fantastier kunne jeg drømme om at det skulle komme så mange, utbasunerte Frank Johnny Nilsen fra Bossekop, mens han skuet over folkehavet på torget på Alta sentrum rundt klokka 13 i dag lørdag. Voksne, gamle, unge, barn, spedbarn, hunder, kronstinger, bossekopinger, dalinger, kautoværinger med mer hadde trosset regn og vind for å støtte opp om sykehus til Alta.

Nilsen er den som startet sykehusopprørert på grasrota i Nordlysbyen og er den som arrangerte det første aksjonstoget i vår. Den gang møtte kanskje et par tusen mennesker opp og Altaposten skrev at "folk gikk mann av huse". Vel, det var kanskje å overdrive. For i dag kan vi med rette bruke det begrepet. Toget som politiet anslår til å ligge opp mot 7000 personer, brukte lang tid på å komme seg helt frem til torget på Alta sentrum og Frank Johnny var stadig oppe på talerstolen og fortalte at toget er fortsatt ikke hadde passert sykehjemmet, Alta nye sykehus etc.Nilsen er en frittalende fyr som kom med stadige kommentarer til latter for de fremmøtte. Men han hadde også en tordentale til de politikerne han mener har sviktet i saken.

– Det er skandaløst at ikke Høyre og Arbeiderpartiet stiller med sine rikspolitikere. Her må det ligge noen avtaler bak som vi ikke kjenner til, mente Nilsen, mens noen i befolkningen føyde til: "Det er en skam".

Om de skammet seg er ikke godt å si, men Alta arbeiderparti var som lovet til stede og ordfører Monica Nilelsen sa i sin apell at hun var både glad og stolt over å stå sammen med folket sitt i det som er den viktigste aksjonen i Alta noensinne. Hun minnet også om at hun og det lokale kvinnenettverket i sin tid var de som startet folkekravet om føde- og akuttilbud i Alta.