– Nu går folk rett og stemmer!

– Om sykehussaken betyr noe for hva vi stemmer? Ja, absolutt, sier Bjarne Iversen, som sammen med gode venner har trukket innomhus på Amfi for en varm kaffe etter timer ute i regn og vind i forbindelse med sykehustoget.

Mange har nok bitt seg merke i at både Venstre og Frp (sistnevnte parti med rekordhøy oppslutning på 25 prosentpoeng i Alta, ifølge siste infactmåling) har sendt sine stortingspolitikere til byen i anledning sykehustoget. Venstreleder Trine Skei Grande og olje- og energiministerTerje Søviknes (Frp). Skei Grande har hele veien vært klokkeklar på at hun støtter kravet om utredning, mens Siv Jensen for en tid siden sa det samme. I dag var Søviknes sendt nordover med brukket fot, for å forsikre velgerne om at dette er mer enn bare valgflesk.

– Problemet med Frp er at de lytter, men hører ikke etter, sier John Iversen og skaper en ny latterbølge rundt bordet.

– Men Ap har tapt mange stemmer i Alta, sier gjengen, som føler med det lokale arbeiderpartiet.

– Ja, de mangler fullstendig drahjelp fra moderpartiet, medgir vennegjengen, som er både imponert og glad over at så mange kom i toget.

– Ja, det var flere folk i toget enn det bor folk i Hammerfest, sier Arnfinn Pettersen humoristisk.

– Det må du ikke si, for det er viktig for oss å understreke at vi ønsker ikke å ta noe fra noen. Vi vil bare ha bedre tjenester for Finnmarks største by, sierLillian Pedersen.

– Er dere glade for at man har turt å begynne å snakke om tre sykehus i Finnmark?