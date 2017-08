– Ikke bare noe man kan gjøre i Frankrike

– Jeg trodde vi kanskje ble 15 stykker, men nå er vi godt over 30. Det sier meg at folk er blitt veldig glade i å være ute og bruke naturen vi har rundt oss – og kanskje særlig jenter liker konseptet med å gå i lag, sier turleder Lise Ottem i Altaturer.

Lise er utdannet politi, men leder i dag inkassobyrået Ottem AS, i tillegg til at hun er turguide og har skrevet boka Altaturer. Det er ikke lenge siden Ottem la ut påmelding på Seilandsturen på Facebook-sida til Altaturer. Responsen lot ikke vente på seg og det er kanskje ikke rart når vi ser hva den friluftsglade damen lokker med.

Aperitif i fjæra

I tillegg til en fantastisk tur gjennom Seiland nasjonalpark bys det på aperitiff i fjæra etter fjellturen, middag og dessert, badestamp/sauna, overnatting i to- og tremannsrom på Seiland house, sove så lenge man vil på søndag og deilig frokost. Inkludert i prisen på 2.290 kroner ligger også båttransport til og fra øya, samt transport av bagasje over fjellet.

Ikke bare i Frankrike

Ottem synes det er fantastisk gøy at folk responderer på det hun tilbyr.

– Påmeldinga tok helt av og selv om dette ikke var reklamert som noen jentetur, så ble det til at det kun er en liten håndfull heldige menn og resten damer i påmeldingsbunken. Det viser seg at folk har fått opp øynene for at fotturer i fjellet ikke bare en noe man kan gjøre i Frankrike eller i Sør-Norge, men faktisk rett utenfor sturedøra omtrent. Vi gleder oss skikkelig og nå håper vi bare at det skal regne fra seg innen den tid, slik at vi kan få gnistrende høstvær, sier Lise.

Allerede er det begynt å komme forespørsler om neste års tur og i den anledning minner Lise om at de gjerne vil ha flere menn med...