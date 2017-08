– Folk på flyet takket meg for at jeg kommer til toget

Venstres partileder kom oppover til Alta fredag kveld og allerede på flyet fikk hun merke engasjementet sykehussaken, og toget som skal gå av stabelen i dag klokka 12, vekker hos folk i Finnmarks største by.

– Folk på flyet kom bort og tok meg i hånda og takket meg for at jeg kommer. Og under frokosten på hotellet fikk jeg klem fra folk, sier en overveldet Schei Grande.

Utepils på Karl Johan

Sammen med partiets stortingskandidat fra Finnmark, Trine Noodt, traff Altaposten Schei Grande og hennes rådgiver Frida Blomgren for en prat i forkant av toget. Grande sier at hun allerede på turen nordover ble bevisst på de store geografiske avstandene vi har i Norge og hvor ulikt livet arter seg i eksempelvis Nord-Norge sammelignet med Oslo-gryta.

– Da vi dro fra Oslo i går satt folk og drakk utepils på Karl Johan i 18 grader. Mens i Tromsø ble vi nesten værfast på grunn av dårlig vær. Det ble en aha-opplevelse og en ekstra påminnelse om at vær og avstand er nødt å være et kriterium når man bygger opp helsetjenester. Helsetilbudet også har med trygghet å gjøre, sier Venstre-lederen, som er en av hovedarkitektene bak et dokument 8-forslag hvor det stilles krav om utredning før man bruker milliarder på nytt sykehus i Vest-Finnmark.

– Men hjelper det med en stemme til Venstre når samarbeidspartiet Høyre er så steile og ikke ønsker noen utredning?

– Nå er jo også Frps Terje Søviknes kommet til Alta for å gå i tog, og sammen med Frp tror jeg vi vil klare å overtale Høyre. I saker der Frp og Venstre har vært enige, har vi pleid å få det slik vi ønsker, sier Schei Grande.

– Men nettopp Frp er for mange velgere grunnen til at de aldri i livet vil stemme Venstre. Fordi de mener at en stemme til Venstre er en stemme til Frp. Er du komfortabel med det?

– Vi har vært klare på at vi ønsker en blågrønn regjering, der vi vil bytte ut Frp med KrF. Og KrF er slettes ikke uvillige til å utrede sykehusstrukturen, hevder Venstre-lederen.

– Hvorfor har Venstre slik antipati mot Ap?

– I de sakene der vi har slitt med Frp har vi slitt like mye med Ap. Ap har gått imot alle de sakene vi har fått gjennomslag for. Avstanden når det gjelder klima og miljø er også altfor stor til Ap. Vi har lyktes med å komme mye lenger på klima og miljø sammen med Frp enn det SV klarte med Ap, sier Schei Grande.

– Mener dere egentlig at Ap er et sminket Frp?

– Ja, sier Trine noodt.

– Senterpartiet står råsterkt i Finnmark og mange tror at hvis de stemmer på Sp så stemmer de også for sykehus til Alta. Hva tenker dere om populariteten til Sp?

– Hvis det er sykehus man er opptatt av, er en stemme til Senterpartiet ikke noe sikkert trekk. De søker samarbeid med Ap og vi ser jo hvor Ap står når det gjelder sykehusutredning. Selv ikke fylkeslederen er jo for, minner Noodt om. I lys av den fortvilelsen Alta arbeiderparti viste, ikke minst i gårdagens Altaposten, der et samlet lokallag gikk ut og sa at de ville gå i tog, til tross for null støtte fra fylkesleder og stortingskandidat Inga Lill Olsen, er Noodt oppriktig stolt over at hun har sin egen partileder fremst i toget.

– Det er fantastisk å ha støtte fra Trine og jeg er veldig stolt over det engasjementet hun viser. Hvis de andre partiene er så opptatte av utredning. Hvorfor er ikke de her i dag, spør hun.

Lite om å gjøre

At Schei Grande ikke bare er i Alta for å være grei med Trine er klinkende klart. Hun er naturligvis ute på stemmefiske. Partiet lurer rett under sperregrensa med 3,84 prosentpoeng og er helt avhengig av hver eneste stemme de kan få for å sikre seg utjevningsmandat.

– Stemmene fra Alta og Finnmark kan utgjøre en forskjell. Det er så lite som mellom 400 til tusen stemmer som kan få oss over grensa og sikre at Trine kommer på tinget og jeg vil ha den dama på benken, sier Schei Grande og ser på sin kollega fra Alta.

– Vi må være så ærlige å si at nå trenger vi all den hjelpa vi kan få. Våre velgere sitter på gjerdet til siste slutt så vi er nødt til å mobilisere alt vi har i sluttspurten. Jeg håper folk velger med hjertet og ikke tenker så myen over ulike konstellasjoner. Får vi innflytelse så skal vi jobbe for å få gjennomslag for vår politikk. Sommblant annet er tre sykehus i Finnmark, sier Noodt og Grande samstemt.

Før den kamplystne duoen kastet på seg jakkene og gjorde seg klare for toget, spurte Trine fra nord Trine fra sør om hun ville ha multebæra nå eller senere.

– Jeg tar den med når jeg reiser nedover denne gangen, sa Schei Grande, som leende kunne bekrefte at viddegullet er en annen viktig grunn til at det er så viktig å sikre en finnmarking på tinget.