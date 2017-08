– At dødssyke og fødende må i storm over fjellet er uhørt

– Det er helt uhørt at fødende og dødssyke skal over Sennalandet i storm og uvær og endatil bytte ambulanse på fjellet. Dette hadde dem aldri godtatt i Oslo. Jeg har funnet ut at det er llike langt for oss i Kautokeino å dra til Hammerfest som det er for Oslo-folk og dra til Gøteborg eller Kristiansand, sier Inga Laila Hætta fra Kautokeino, som hadde med seg sin venninne Sara Inga Oskal.

Politiet anslår på twitter at omlag 7000 deltok i toget og heriblant Oskal og Hætta fra Kautokeino. Damene var aldri i tvil om å delta i toget, til tross for regn og vind.

– Det gjør ikke noe om det regner. Vi er friske folk. Men at dødssyke må i storm over fjellet det er helt vanvittig, sier Hætta, omgitt av taktfaste kamprop som "Sykehus til Alta" og "Vi krever å bli hørt".

En annen dame fra Kautokeino, Inger Marie Pentha Oskal, var også i toget.

– Vi må ha sykehus til Alta. Å reise til Hammerfest for syke folk er døden. Det er altfor langt og sliter ut folk. Jeg har selv hatt en syk mann og sett hva avstanden gjør med folk. Han måtte reise frem og tilbake og han ble veldig utslitt av det. Å måtte ligge på båre i fire-fem timer når man er veldig dårlig er en stor påkjenning. Og hva hvis fjellet er stengt? Hvilken skjebne får vi da, spør kvinnen, som i dag er enke etetr at mannen er død.

Hun sier at dessverre var det altfor få oppmøtte fra Kautokeino. Iallefall de som hadde dratt med bussen.

– Vi var ikke mange på bussen.

– Men det er ikke så rat for det var veldig dårlig opplyst i Kautokeino at det ble stilt gratis buss, skyter Jenny Marit Hemfjell fra Maze inn.