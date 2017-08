Ekspertens dom

Altapostens valgekspert Ole David Østli viser til at i Finnmark vil de tre, kanskje de fire største partiene, få distriktsmandat. Senterpartiet har vært nest størst på alle fem målinger i fylket i 2017.

– Spørsmålet for Høyre er da om de er tredje eller fjerde størst, altså om de er større enn Frp. Målingene gir ikke noe entydig svar. InFact, som har utført fire av dem, pleier å måle Høyre lavere enn andre byråer gjør, for hva det er verd. Jeg gjetter på at Høyre er noe større enn InFact påstår.

– Det er viktigere for Høyre å være tredje størst enn det er for Frp. Grunnen er at Høyre kan vinne så mange distriktsmandater nasjonalt, at de ikke vil få utjevning. Dette gjelder spesielt om mange partier kommer over sperregrensen. Å bli fjerde størst er altså ingen garanti for at Frank Bakke-Jensen havner på Stortinget. En annen mulighet er at andremandatet ryker for Ap. Da vil Høyres mandat være ganske sikkert, sier Østli.