Disse stakk av med Høstsprell-billetter

Det har vært en enorm respons rundt Altapostens Høstsprell-konkurranser. Til sammen over 900 har deltatt og det er derfor med stor glede at vi kan fortelle hvem som vant helgepasene.

Disse to abonnentene har vunnet hvert sitt helgepass til Høstsprell:

Vilde Øines Pedersen og Trude Sønvisen Gunnes.

Vi har også trukket to heldige vinnere som følger Mediehuset Altaposten - Marked på Facebook. De heldige som får hvert sitt helgepass til Høstsprell er: Espen Kjellmann og Stian Sivertsen.

Billettene kan hentes hos Mediehuset Altaposten.

Eksklusiv førpremiere

Vant du ikke denne gangen? Frykt ikke, for allerede nå kan du bli med i konkurransen for å vinne billetter til Tommy Wirkolas nyeste film «What Happened to Monday». Aurora kino feirer 10 år i nye lokaler lørdag 2. september kl. 18.30. Kvelden vil by på taler, førpremiere på Tommy Wirkolas siste film, lett bespisning, noe godt i glasset og live musikk på Studenthuset City Scene.

For å bli med i konkurransen må du ha et aktivt abonnent på Altaposten. Mer om denne konkurransen blir sendt ut til våre abonnenter i morgen, lørdag.

Trekning blir mandag morgen klokken 10.00 og vinnerne offentliggjøres på Radio Alta og på alatposten.no.