Bytter fergebroen

Tecto Entreprenør AS skal bygge fergebro i Korsfjord i september. Det fører til at fergeleiet må stenges for trafikk midlertidig fra 5. september, etter planen inntil ti dager.

Så lenge fergeleiet er stengt vil det i stedet gå hurtigbåt mellom Korsfjord, Nyvoll og Alta. Hurtigbåten vil frakte personer og gods, men det vil ikke være mulig å ta med kjøretøy, heter det i en pressmelding fra Finnmark fylkeskommune.

De vurderer å utvide kollektivtilbud på land mens det pågår. Rutetabell for hurtigbåten publiseres senest mandag 28. august, og reisende bes om å følge ekstra nøye med på trafikkmeldinger i uke 36 og 37.

Det har vært mange forsinkelser. Kaia skulle opprinnelig være ferdig i april 2017.

– Nå ser vi fram til å bli ferdig med prosjektet, og vi håper de reisende ser det på samme måten, påpeker samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsii.