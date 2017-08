Det tradisjonelle arrangementet til bondeorganisasjonene i Alta, «Åpen gård», har tradisjonelt vært lagt til en lørdag de senere år. I år blir det «Åpen gård» på søndag.

– Vi viker gjerne for «sykehusaksjonen», og håper på godt besøk også søndag. Ikke bare har vi fått forespørsler fra den vanlige mann og kvinne om vi ikke kan bidra til å unngå arrangementkollisjon som ønsker å få med seg begge. Det er også mange aktive i næringen og organisasjonen har et sterkt engasjement for begge arrangementene, sier leder i Alta Bondelag, Lasse Johnsen, som forteller at tidligere arrangement har hatt besøkstall på over 1000. I 2015 var det over 1200 personer innom arrangementet.

Stiller opp

Åpen gård har tradisjonelt alternert mellom ulike gårder i Alta. Denne gang har Alta Bondelag fått familien Hykkerud på Heimdal går til åpne gården sin på søndag formiddag fram til middagstid. Heimdal gård er i Øvre Alta, for de som ikke er lokalkjent i bondenæringen.

– Vi ønsker og vise fram landbruket i alta fra sin beste side. Vise folket trygg og god matproduksjon i verdensklasse. Det blir kuer, sauer, hester og til og med en cowboy, lover bondelagsleder Johnsen.

Familiedag

Åpen gård er mer enn bare å se. Det blir aktiviteter for hele familien, og selvsagt også kafe hvor det blir mulig å få kortreist flytene og fast mat. Loddsalget, som også er tradisjon, frister med skikkelig gevinst; traktor og gressklipper.

– For sikkerhets skyld; husk kontanter selv om vi jobber med en vippsløsning, er oppfordringen fra Lasse Johnsen.

Det blir parkering inne på gården så alle oppfordres til å ikke parkere langs veien, parkering vil bli anvist på gården.