– Vi er nær mandat

Venstres toppkandidat i Finnmark, Trine Noodt, roser Tormod Suhr (74) for at han tør stå fram å fortelle hvorfor han vraker sin livslange politiske kjærlighet til Ap.

– Ap har forlatt meg 74 år gamle Tormod Suhr er ikke lenger Ap-velger.

– Jeg synes han er modig. Det er tøft gjort av velgere å bryte lojaliteten med «sitt parti» for å få en reaksjon i forhold til kravet om at Alta og Kautokeinos innbyggere må ha likeverdige helsetilbud gjennom fødeavdeling og akuttilbud. Det eneste i hans analyse hvor vi skiller lag er når han antyder at en stemme til Venstre er bortkastet i form av at vi ikke vil nå sperregrensen. Eller at Venstre ikke har mulighet for mandat i Finnmark, sier Noodt i en kommentar.

– Over sperregrensen

Noodt er ydmyk og takker for at Suhr har tillit til den jobben hun har gjort for Alta og Finnmark.

– Det er en tilbakemelding jeg setter utrolig stor pris på, og for meg har nettopp kampen for akuttilbud og fødeavdeling, det vil si et fullverdig akuttsykehus, vært noe jeg har hatt på topp på min politiske agenda i mange år. Mange saker er viktige, men hos meg har denne saken grepet meg langt inn sjelen. Ikke minst fordi det er en total mangel på respekt hos sentrale politikere for de helseutfordringer som er i Alta/Kautokeino-regionen, og at løsningene blir avvist i samrøret mellom helsebyråkrater, helseforetak og politikere, sier en engasjert Venstre-topp.

Hun ønsker seg flere stemmer til Venstre – og håper at de ikke stoppes av at folk tror at de vil gi makt og innflytelse.

– Jeg er ikke bare sterk i troen på at Venstre kommer over sperregrensen, men helt sikker. Vi er på målingene svært nær grensen på fire prosents oppslutning, og vi vet fra tidligere valg at Venstre scorer ett til to prosentpoeng bedre i valg enn på målinger.

Kommer inn

Hun er til tross for dårlig valgvind nasjonalt fortsatt optimist med hensyn til å få en plass på Stortinget.

– Gjør jeg det skal jeg bruke hver dag og hver time til å kjempe for Finnmark og Altas interesser, inklusiv å få to fullverdige lokalsykehus i Vest-Finnmark.

– Men det vel urealistisk at du skal komme inn på Stortinget?

– Nei, det er det ikke, selv om det heller ikke er sikkert. I målingene kommer vi i Finnmark ut som det beste Venstre-fylke. Det betyr at dersom dette skjer også i valget vil vi toppe listen over hvor Venstre skal ha utjevningsmandat. Forutsetningen er at Venstre kommer over sperregrensen, noe som vil gi partiet mange utjevningsmandat. Ved siste stortingsvalg var vi nær å ta utjevningsmandatet i Finnmark som gikk til Kirsti Bergstø, påeker Noodt.

Blå løsning

Selv har Venstre-toppen en klar formening om en løsning i sykehussaken ligger på blå/grønn og ikke rød/grønn side. Det baserer hun på at tre av fire på blå/grønn side har gitt garantier om å stemme ja til Venstres dokument 8-forslag om utredning og time-out som kommer til votering etter valget på Stortinget. Både Venstre, Frp og KrF har offentlig bekreftet dette.

– Sørger velgerne i Alta i tillegg for at Høyre ikke får mandat fra Finnmark, vil det sette ytterligere press på Høyre, som er garantisten på borgerlig side om at Alta ikke vil få akuttilbud og fødeavdeling, sier Noodt.

Hun viser til at på rød side er det kun Senterpartiet som har tatt til ordet for utredning og sykehus.

– En stemme til SV og Ap er en stemme for å stoppe utredning og lokalsykehus i Alta. Så får vi håpe at Senterpartiet virkelig mener det de nå sier, at de vil ha to lokalsykehus i Vest-Finnmark. Det er likevel neppe nok til å overprøve Ap og SV.