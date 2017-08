– Ikke nær stortinget

Det slår Altapostens valg- og analyseekspert, Ole Davids Østli, fast. Han vil ikke ha noen sterke meninger offentlig om behovet for Trine Noodt på Stortinget, men slår fast at Venstre per i dag er langt unna utjevningsmandatet i Finnmark.

– I målingene kommer vi i Finnmark ut som det beste Venstre-fylke. Det betyr at dersom dette skjer også i valget vil vi toppe listen over hvor Venstre skal ha utjevningsmandat, sier Noodt i tidligere nettsak til Altaposten.