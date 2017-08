– En takk til alle hjelpere

Etter den sommervarme lørdagen, var søndagen bare en og en halv time gammel da alarmen gikk til politiet. De to fortvilte turvenninnene kunne ikke finne Erna, og tåka truet mer og mer.

Den vakre Nordsandfjorden hadde vært turmålet tidlig på kvelden. Nå var all naturgleden brått endret til sterk uro og angst. Akutt nød! Nå i dag er alt over. «Stillheten etterpå» kommer sakte smygende.

Som bror til Erna fikk jeg sammen med mannen hennes, Oskar Kristensen og sønnene Ola William og Johannes være til stede i timer og døgn der ute på den grønne øya. Timer og døgn som aldri kan slettes fra hukommelsen.

Jeg kom kjørende fra Hasvik og over bakkekanten ned til Breivikbotn på mandag formiddag. Da hadde leitinga foregått i godt over et døgn allerede. Og da først forsto jeg det. Hasvik kommune var i unntakstilstand!

Det svermet av kjøretøy, mennesker og helikoptre. Kommunehuset og skolen var omgjort til kommandosentral, forlegning for mannskaper, sted for bespisning og for omsorg. Gigantiske menneskelige og materielle ressurser var samlet og arbeidet på høygir.

Et sted oppe i fjellet lå årsaken, lille Erna.

Nå i dag, etterpå, er det et hav av inntrykk som trenger seg på.

Menneskene der!

Vi var mange familiemedlemmer og mange nære venner av familien som hadde dratt til øya. Vi ble møtt med varme og omsorg, med kriseteam fra kommunen, med vafler og husrom. Ordføreren og rådmannen hadde tatt imot Oskar da han kom, og de og andre ansatte i kommunen syntes stadig å være tilstede for oss.

Rom i kommunehuset ble satt til disposisjon for pårørende. Hele bygget duftet av vafler, kaffe, gryteretter, nybakte brød og oppmerksom omtanke. Sanitetskvinnene hadde tatt tak, private åpnet hjemmene sine; - folk dro til fjells allerede første natta, resolutt ut i augustmørket for å berge liv. Utrykningskjøretøyet til brannvesenet hadde raskt etter alarmen kjørt i tjukkskodda på veien mellom Sørvær og Breivikbotn med fulle sirener og blålys. En veiviser for Erna.

Og de store styrkene, den offentlige redningstjenesten, politiet, forsvaret, heimevernet og sivilforsvaret var på plass med sine materielle og menneskelige ressurser. Her var også prest og sykepleier til rådighet. Frivillighetens humanitære organisasjoner, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Norske Redningshunder bidro sterkt. Også langveis fra kom tilreisende frivillige for å hjelpe til. Kollektivtransportfirmaet Boreal ytte stor innsats.

Som pårørende merket vi at hele Hasviks befolkning sto oss nær og ville hjelpe. Vi kjente den menneskelige varmen på forunderlig vis; som en i familien sa: ukjente snakket med oss som om vi var gode, gamle venner.

Utover mandagen begynte nok mange av oss å miste håpet. Kanskje blir hun ikke funnet? Et mareritt av en tanke!

Utslitte mannskaper kom våte og sultne inn, til mat og søvn. Jeg vil huske de kommunale korridorene med våte fjellsko og skotørkere som gikk for fullt, med hauger av soveposer og sekker, - sovende hjelpere mellom hyller og stoler og uthvilte, travle mennesker som skyndte seg ut i nytt søk, mens det ennå var håp.