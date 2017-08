Tyven tok seg gjennom vindu

To forhold peker mot at en kvinne er gjerningsperson. Vedkommende tyv har nemlig tatt seg inn gjennom et heller knøttlite vindu til et bad i en leilighet i Alta. Innbruddet ble oppdaget om ettermiddagen i går da beboerne kom hjem etter arbeidstid.

Tyven har stjålet med seg kvinneklær, kosmetikkartikler og en Ipad, får avisa opplyst.

Politiets operasjonssentral sier de ikke har noen opplysninger om de to innbruddene som ble meldt til Alta-politiet i går. Politiet har heller ikke informert om disse på Twitter.