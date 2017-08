To menn pågrepet

Mannskaper fra politiet i Alta pågrep på morgenen i dag to mann i båthavna.

– Etter melding om at to menn var observert, angivelig ruspåvirket i småbåthavna i morges, ble de brakt inn til lensmannskontoret for avhør. De sitter for øyeblikket på cella hos oss, sier avdelingsleder for ordens- og trafikktjeneste ved Alta-politiet, politioverbetjent Steinar Aas Andersen.

Han ber avisa innhente flere opplysninger fra politiets operasjonssentral.

Ved operasjonssentralen får Altaposten opplys at de ikke har noen meldinger om pågripelsen.