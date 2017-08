Slipper skatten

Det er sakkyndig takstnemnd som har gjort vedtak om dette kuttet i eiendomsskatten og det skal gjelde fra 30. juni i år, går det fram i et brev til skiferlaget fra rådgiver i Alta kommune, Lars Hapalahti.

Beslutningen om å kutte denne eiendomsbeskatningen kommer etter at Alta skifebrudd SA har søkt om fritak fra eiendomsskatt for skiferdrivernes haller og utstyr.

Søknaden blir innvilget, men det blir presisert at skattefritaket ikke gjelder private objekter som boliger eller fritidsboliger, men skiferhaller og produksjonsutstyr knyttet til skiferdrifta.

Før fritaket ble gitt ba Eiendomsskattekontoret i Alta kommune om orientering fra skiferlaget om hvordan driften i haller er organisert og dette ble gjort for at takseringen av eiendommene skulle bli så riktig som mulig, het det i et brev til Skiferlaget.