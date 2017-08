Politiet melder torsdag ettermiddag at to menn i Alta er pågrepet og siktet for bruk og besittelse av narkotika.

Den ene er tenåring, mens den andre er i begynnelsen av 20-årene, melder Finnmark politidistrikt.

Tidligere i dag var to personer i varetekt etter at de ble hentet fra båthavna.