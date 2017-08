Lokker med debatt

Det blir samepolitisk debatt på web-tv fra GLR torsdag ettermiddag.

Samisk høgskole blir arena for en valgdebatt om samisk ungdom sin framtid. Debatten sendes på web-tv og man kan logge seg på www.glr.no eller på Samisk høgskole sin hjemmeside. Debatten blir også sendt på radiokanalen til GLR, forteller redaktør Nils Martin Kristensen.

Framtida

Debatten skal foregå i Vitenskapsbygget i Kautokeino og fokuserer på tre tema, ungdom, utdanning og framtidsmulighetene i Sameland/Sapmi.

– Det er både stortingsvalg og valg til Sametinget om kort tid, og det er derfor naturlig at det er fokus på politikk og samfunnsutvikling i de samiske områdene, skriver Samisk høgskole på sin hjemmeside.

Debatten er åpen for publikum som blir ønsket hjertelig velkommen til høgskolebygget.

Høgskolen skriver videre at en spennende valgdebatt er viktig både for våre studenter og ansatte og de vil garantert få et bedre innblikk og større innsikt om hvordan ledende samepolitikere ønsker å styre vårt samfunn de neste fire årene.

Toppene

Riktig hvor mange av politikertoppene til sametingsvalget i Avjovarri valgkrets som stiller er ikke helt klart, men Vibeke Larsen, Aili Keskitalo, Inger Eline Eriksen Fjellgren, Ellen Inga O. Hætta , Hans Ole Eira og flere andre skal delta i debatten.

Det blir anledning også for publikum å stille spørsmål til paneldeltakerne direkte, forteller lokalradioredaktør Nils Martin Kristensen til Altaposten.