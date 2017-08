Får halv million til å hjelpe demente

Torsdag morgen kunne Helsedirektoratet bekjentgjøre at 14 kommuner får tilskudd til hjemmetjenester til personer med demens. I Finnmark får Alta kommune 500.000 kroner til formålet.

– Høyre og Frp har vært en pådriver for å bedre tilbudene til demente og pårørende til demente i Alta kommune. Vi er svært glade for at Alta kommune er en foregangskommune og jobber for å være et demensvennlig samfunn, noe vi fikk løftet inn i hovedutvalget for Helse og sosial i mars i fjor, skriver Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Marianne Haukland (H) i en felles pressemelding.

Først med kontrakt

Alta kommune ble den første kommunen i Finnmark som signerte en kontrakt med Nasjonalforeningen for folkehelsen når det gjelder oppfølging av demenssyke.

– Velferd og eldreomsorgen har blitt prioritert og satset på av denne regjeringen. Det er faktisk feil å si noe annet, sier gruppeleder Marianne Haukland i Alta Høyre, som også er 2. kandidat til Stortinget. Med flere eldre er det ventet at flere kommer til å få diagnosen demens

Får bo hjemme lengst mulig

– Alle fortjener god omsorg og hjelp. For å sikre at personer med demens får muligheten til å bo lengst mulig i eget hjem, må vi tenke nytt i hjemmetjenesten, påpeker hun.

– Mange pårørende tar vare på sine nærmeste hver dag, og det er viktig for dem at de får avlastning og god hjelp fra hjemmetjenesten, supplerer grupperleder Bengt Rune Strifeldt i Alta Frp og partiets 1. kandidat til Stortinget. Han henviser til eldrereformen Leve hele livet.

– Jeg er glad for at Alta kommune har blitt valgt ut som en pilotkommune for dette arbeidet. Vi skal være en kommune som skal tørre å tenke nytt i eldre- og demensomsorgen, fastslår Strifeldt.