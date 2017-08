– Vi håper på allsang

Du husker kanskje verdenspremieren på Johansens og Roy Gunnar Løksas protestsang på Radio Alta? Nå får du anledningen til å oppleve sangen på nytt, live, i anledningen folketoget for akuttsykehus i Alta førstkommende lørdag.

– Det er vårt bidrag til den debatten som går i fylket. Helsa er det viktigste vi har her i livet, og jeg mener at dette er sak at vi alle bør støtte opp om på de måter vi kan, sier Johansen til Altaposten.

God respons

Johansen sier at han så langt har bare blitt møtt av god respons og håper derfor på allsang under demonstrasjonstoget.

– Sangen er meget realistisk og det er mange som kjenner seg igjen i teksten. Enten det er selvopplevd eller noen de kjenner, sier han og oppfordrer alle som kan krype og gå å møte opp i toget.

– Det er veldig viktig at folk møter og viser at vi mener alvor, skyter han inn og legger til:

– Klipp ut teksten og bli med på allsang lørdag 26. august.