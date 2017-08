– Jeg håper på mange tusen i toget!

Initiativtaker Frank Jonny Nilsen krysser fingrene for at lørdagens tog og markering slår alle rekorder.

Ikke partipolitikk

– Det er viktig for meg å understreke at dette handler om akuttilbud og fødeavdeling. Ikke partipolitikk. Det får andre ta seg av, sier Nilsen før aksjonsdagen på lørdag. Klokken 12 går startskuddet fra Skoleveien.

Siden klokken 11 torsdag har det vært stand i regi av Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta, som også står bak postkortaksjonen. Nilsen styrer selve toget og arrangementet i Alta sentrum, der det foreløpig ligger an til appeller fra ordfører Monica Nielsen, Venstre-leder Trine Skei Grande, Bård Hoksrud fra Frp og aksjonsleder Frank Jonny Nilsen.

– Kom uten bil

Nilsen håper på at flere tusen blir med, men ser også at dette gir praktiske utfordringer.

– Oppfordringen er at folk som bor i nærområdene lar bilen stå, enten de bor i Bukta, Aronnes eller sentrum. Ta gjerne ringbussen eller bruk sykkel eller apostlenes hester, oppfordrer han. I tillegg settes det opp busser som går fra Rafsbotn via Tverrelvdalen til sentrum. Det kommer også buss fra Kautokeino, Maze og Eiby, så det skal være muligheter for alle, sier han.

Mobilisering i sommer

Tidligere i sommer hadde Nilsen plakatspredning både i Nord-Troms og Indre Finnmark.

– Jeg har en god følelse og håper virkelig at folk slutter opp om en livsviktig kamp, sier han.

Toget skal slynge seg ned fra Alta rådhus og Skoleveien til torget i Alta sentrum, der hovedarrangementet blir.

– Uavhengig av politisk farge kan vi enes om at kampen for sykehustilbud er den viktigste saken for Alta, både nå og i framtiden, sier Nilsen.