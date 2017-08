– Et bunnår for rypa

– Vi ser den samme tettheten i år som i bunnårene 2009 og 2010, det er med andre ord et dårlig år for rypa. FeFo innfører derfor de strengeste jaktrestriksjonene noensinne. Vi ber jegere om å la enkeltfugl og par fly, og rette avskytingen mot kull. Det er også mulig for jegere som ønsker det, å få refundert utgiftene til jaktkort, sier utmarksforvalter Christina Bjørkli i Fefo.

Denne uka var resultatet fra årets rypetaksering i Finnmark klart. Om lag 400 kilometer linje er taksert i perioden 5. til 20. august. Det er lokale variasjoner, men gjennomgående er lirypebestanden i Finnmark lav, melder Fefo. Det generelle inntrykket er at produksjonen hos lirypa har vært mislykket.

– Det er vanskelig å være bastant på hva som er årsaken til nedgangen, men lite stamfugl om våren sammen med lite smågnagere og snørik, sen vår er faktorer som kan ha påvirket bestanden negativt. Det har ikke vært bart der rypa skulle hekke, sier utmarksforvalter Bjørkli.

Hun er en av mange som har gått takseringsrute, og melder om at det er langt mellom fuglene og mest bare enkeltfugler man møter på, samt en del pipkyllinger i kullene. Det fins også en del par. Disse ber Fefo om at jegerne sparer, slik at de kan være stamfugler neste vår.

I tillegg reguleres tallet for jegere per dag i de enkelte jaktfeltene. Videre halveres grensen for antall tilreisende jegere i de ulike jaktfeltene. I Kautokeino reduseres antall tilreisende jegere i høstbeiteområder for rein i Kautokeino kommune.

Mange vil nå ta til orde for fredning. Blant annet spurte mangeårig jeger Idar Mikkelsen fra Alta på dagens Facebook-chat med Fefos utmarksforvaltere om det ikke er tid for totalfredning. Svaret fra utmarksleder Einar Johannes Asbjørnsen er at jakt har liten betydning for rypeproduksjonen.

– Totalfredning blir ofte nevnt som tiltak i dårlige rypeår. Forsøk gjort med fredning i dårlige år, blant annet gjort i Jämtland rundt 2010, viser imidlertid ikke at slike områder får høyere tettheter enn andre steder påfølgende år. Dette understreker at bestandsdynamikken er kompleks hos rypa og at det er flere faktorer enn jegernes børser som styrer bestandsutviklingen, svarte Asbjørnsen.

– Når det gjelder totalfredning så vil det nok bli et spørsmål i den høringen vi igangsetter til vinteren, svarte Bjørkli.

Man har heller ikke klart å fange opp at storstilt avskyting av rødrev har påvirket rypeproduksjonen i positiv retning.

– Det er likevel viktig å understreke at rev spiser egg og unger, og rødrev er en art det absolutt kan jaktes mer på, sa Asbjørnsen.

Jeger Svein Ole Sandvik fra Kautokeino påpekte i en kommentar på chatten at det ikke nytter å regulere rypejakta, den må stenges for godt.