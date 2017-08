Støtter ny storflyplass i Hammerfest

Finnmark Ap vil støtte ny flyplass i Hammerfest, men kun dersom rullebanen blir over 1500 meter, går det fram av partipresentasjonen.

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd? Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– Ap er i utgangspunktet fornøyd med Finnmarksloven. Vi har tidligere vedtak på at loven må få virke en stund, slik at vi får erfaringer før den evalueres. Småting bør justeres og man bør se en full evaluering av loven når Samerettsutvalgets utredning for Troms og Nordland er ferdig behandlet. Sametinget bør ikke få tilført makt på bekostning av kommuner eller fylkeskommuner. Staten bør fortsatt ha gode konsultasjonsordninger med Sametinget.

– Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– FAp vil be en ny regjering foreslå overfor Stortinget at vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark omgjøres og vår stortingsgruppe vil følge opp og stemme for et slikt forslag.

– Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftige antall i Finnmark?

– Nei. Kommunesammenslåing, på samme måte som fylkessammenslåing, skal baseres på frivillighet.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

– Nei. Arbeiderpartiet vil legge til rette for en variert bruksstruktur over hele landet. Vi vil videreføre kanaliseringspolitikken og den geografiske produksjonsfordelingen, for å utnytte ressurser over hele landet til matproduksjon. Ap vil bidra til at Stortingets jordvernstrategi følges opp nasjonalt og lokalt. Målet er at mindre enn 6000 dekar dyrka jord skal omdisponeres i året.

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Reintallet skal være i balanse med beiteressursene. Eventuelle reduksjoner må gjennomføres slik at det oppleves rettferdig, og skaper forutsigbarhet i næringen. Reintallsreduksjonen må ta hensyn til siidaandeler som har fulgt opp myndighetenes tidligere krav om reduksjon, slik at disse ikke må foreta reduksjon i flere runder. Sanksjonsmulighetene i Reindriftsloven åpner for å gi bøter som et ledd i å gjennomføre vedtak om reintallsreduksjon. Størrelsen på bøtene må være egnet til å oppnå vedtatt reintall, samtidig som det ikke kan ligge på et slikt nivå at det stiller reindriftsutøvere på bar bakke etter å ha mistet sitt livsgrunnlag.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– Ap slår ring om havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven som selve grunnloven for norsk fiskeripolitikk. Havressursloven slår fast at fisken i havet er felleskapet sin eiendom. Arbeiderpartiet er mot evigvarende kvoter. Deltakerloven er garantien for en norsk, fiskereid flåte, lokal tilknytning og et levende kystsamfunn. Loven sikrer aktive fiskere og nasjonalt eierskap til flåten. Fiskesalgslagsloven sikrer rammer for førstehåndsomsetning av fisk ved at alle leveranser og salg skal skje gjennom fiskereide salgslag. Fisken som blir fanget utenfor kysten, skal som hovedregel foredles ved anlegg på land. Vi vil øke foredlingsgraden av norsk sjømat, og industrien må sikres stabil tilgang på råstoff hele året. Dette krever klare politiske føringer, evne til innovasjon og riktig fordeling av kvoter og konsesjoner. Vi vil stimulere til økt samarbeid mellom flåteleddet og industrien, og vil vurdere kvotebonusordninger når det blir inngått helårsavtaler. Vi vil videreutvikle regelverket for levende fangst og lagring, da det bidrar til å jevne ut sesongsvingninger og gir mer stabile leveranser til industrien og forbrukerne. Vi sier klart og tydelig nei til sosial dumping – underbetaling av utenlandsk arbeidskraft – både i flåten og på land.

– Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer. Hvordan vil du ditt parti stemme over forslaget?

– Ap forholder seg til nasjonal sykehusplan som ble enstemmig vedtatt av Stortinget våren 2017.

– Vil du eller ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

– Egen fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå betyr oppbygging av et tredje sykehus i Finnmark, som har en total befolkning som passer til ett sykehus. En oppbygging av et tredje sykehus i Alta vil kunne svekke kvaliteten på tjenestene på våre sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og vil ikke være rett i forhold til Finnmarks øvrige befolkning. En oppbygging av spesialisthelsetilbudet på Alta nærsykehus er vi for.

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgpåvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– Ap vil forbedre helseforetaksmodellen og bygge videre på en regionalisert spesialisthelsetjeneste med styring på tre nivåer. Vi vil vurdere en deling av Helse Sør-Øst med bakgrunn i muligheten for bedre styring og drift. Samtidig vil vi sørge for økt politisk styring av sykehusene og at sykehusene samhandler bedre med primærhelsetjenesten.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direktefly-avganger?

– FAp har i sitt fylkesvalgprogram sagt at vi vil beholde dagens kortbanenett og bedre korrespondansen på flyvninger internt i Finnmark. Styrke de regionale lufthavnene samt styrke stamflyplassene Alta, Banak og Kirkenes, og styrke flynavene i Alta og Kirkenes. Vi jobber aktivt med dette i vår dialog med flysekslapene når deres ruteopplegg for sommer og vinterruter presenteres og opp mot sentrale myndigheter når FOT-ruter er ute på anbud. Dette er også tema når Nasjonal Transportplan behandles.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storflyplass i Hammerfest (asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Arbeiderpartiet jobber aktivt for at det skal bygges en ny flyplass i Hammerfest. Når regjeringa legger fram et konkret forslag til løsning for en ny flyplass vil vi støtte dette, så lenge rullebanen blir mer en 1500 meter.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)?Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

– Ap la fram forslag om å ta inn rassikring av RV 93 i Kløfta i Nasjonal Transportplan (NTP) da den ble behandlet i Stortinget i juni. Ap foreslo oppstart 2018 – 2023 med 400 millioner og ferdigstilling i 2024-2029 med 500 millioner. Et svært godt opplegg sammenlignet med FRP/H-regjeringen som i realiteten har skjøvet prosjektet til etter 2030. Så er det 4 år til NTP igjen skal behandles som helhet i Stortinget og hvilke prosjekter som da kommer med på lista avhenger av hvilke prioriteringer bl.a. Fylkestinget gjør.

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord, ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Ja

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den framstår etter endringene?

– Nei. Finnmark og Nord-Troms har i årevis hatt egne regler for oppretting av løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter. Disse områdene må fritas for de krav som nå stilles for å få opprettet løyper vinterstid. Det er meningsløst at kommunene pålegges å bruke hundrevis av tusen kroner på å dokumentere et løypenett som har vært i bruk i årtider.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken)?

– Som enkeltrepresentanter eller fylkesparti kan vi ikke garantere for noe som helst, men vi vil jobbe for å få til ordninger som gjør at vi kan finansiere bygging av elevhybler med de samme støtteordninger som gis for bygging av studenthybler.

–Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teaterbygg i Kautokeino?

– Vi har støttet planene om et nytt regionalt teaterbygg i Kautokeino og vil jobbe for at dette realiseres i løpet av neste stortingsperiode.