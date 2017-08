Sender postkort i hopetall til Stortinget

Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta skal ikke bare være synlig på stands. fra torsdag til lørdag. En egen postkortaksjon med inspirasjon fra folkeaksjonen for elva skal sørge for at postkort sendes i stort antall til Stortinget.

– Vi må være synlige. Det gjør vi ved å sende postkort til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Stortingets presidentskap og Riksrevisjonen, forteller Irene Ojala.

På postkortene som blir tilgjengelig før og under aksjonen gis det klar beskjed om å si ja til to sykehus i Vest-Finnmark.

– Ingen flere ambulanser fra Kautokeino og Alta til Hammerfest, er den klare beskjeden.