Samles i sorgen

I dag åpnes kirka for sørgende.

– Det er svært mange i Alta som kjente Erna og vil dele sin sorg sammen. Derfor åpner vi Nordlyskatedralen i kveld fra klokken 19, sier prost Anne Skoglund til Altaposten.

Hun forteller at mange finner trøst i samværet.

– Her er det mulig å tenne lys og bearbeide det som har skjedd. Det gjelder naturligvis også for de mange som har bidratt i leteaksjonen, som i utgangspunktet ikke kjente Erna, sier Skoglund.

Forulykket i terrenget

I går ble det klart at leteaksjonen endte som en tragedie. Det var et Sea King redningshelikopter som fant Kristensen i ulendt terreng mellom klokken 13 og 14.

– Politiet har ikke på dette tidspunktet informasjon å dele om hva konkret har skjedd, men det er ingen opplysninger som tilsier at det skulle være skjedd noe annet enn at kvinnen er forulykket i terrenget, heter det. Pårørende ble informert. Erna ble meldt savnet lørdag kveld, etter at hun ikke kom tilbake som avtalt etter å ha skilt lag med to turvenner.

Trist budskap

Politiet har hele tiden hatt håp om å finne kvinnen, selv om det gikk tid. Hun var fjelllvant og godt kledd.

– Det er trist å motta budskapet, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt.

Politiet ønsker å takke alle som har bidratt i leteaksjonen.

– Jeg vil spesielt takke den organiserte frivilligheten og frivillige enkeltpersoner fra Finnmark og NordNorge, som virkelig har stilt opp og gjort en stor og viktig innsats for å støtte det offentlige og organiserte redningsapparatet. Det setter vi umåtelig stor pris på, heter det i pressemeldingen.

Politiet vil gjennomføre tekniske undersøkelser av åstedet og den omkomne vil bli obdusert for avklare dødsårsaken, het det i pressemeldingen.