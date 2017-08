Liss-Merethe tapte søksmålet

Det er NRK Finnmark som melder at Liss-Merethe Hermansen tapte søksmålet mot treningssenteret Spenst Alta.

46-åringen fikk tirsdag sist uke prøvd saken sin for Alta tingrett, hvor temaet var å komme frem til hvem som er nærmest til å bære ansvaret ved feil på utstyr på treningssenteret. Feilen hun ble utsatt for førte til at en feste-bolt i setet på sykkelen knakk og Hermansen fikk store skader av fallet.

Hermansen plages etter ulykken med nedsatt følelse og funksjon i den ene armen, og er 50 prosent ufør.

Tapte søksmålet

Ifølge NRK Finnmark mener tingretten at Hermansen ikke har krav på erstatning fra Spenst Alta. Tingretten begrunner dommen med at det ikke foreligger noe grunnlag for ansvar.

– Vi er skuffa over dommen. Den vil mest sannsynlig vil bli anket, sier hennes advokat Einar I. Lohne til kanalen.