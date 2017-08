Her ble Erna (57) funnet

– Det er helt forferdelig det som har skjedd og hele familien er naturligvis i dyp sorg. Det har vært hardt for oss. Samtidig er vi lettet over at Erna er funnet. Vi skjønte jo etterhvert at hun ikke kunne ha overlevd så lenge ute, så det ville vært svært tungt om hun ikke hadde blitt funnet. Politiet hadde begynt å forberede oss på at aksjonen ville bli avsluttet og da måtte vi ha basert oss kun på privat leting. Vi er tross alt glad vi slapp det, sier svigerbroren til den omkomne Erna Kristensen, som var bosatt på Midtbakken i Alta.

Jordmor

Kristensen etterlater seg mann og to voksne gutter. Hun var utdannet jordmor og psykiatrisk sykepleier og har jobbet mange år i helsevesenet i Alta. Kristensen var i god fysisk form og Altaposten kjenner til at hun blant annet brukte å sykle på jobb til Jansnes da hun jobbet der.