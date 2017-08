Endelig ute av Robek

– Dette er en gledens dag, fastslår ordfører Johan Vasara i Kautokeino. Han takker de kommuneansatte for innsatsen.

Dekket underskudd

Kautokeino kommune har dermed dekket inn sitt akkumulerte underskudd og er dermed ute av den såkalte Robek-lista, går det fram i brevet som er ført i pennen av fungerende fylkesmann Stian Lindgård.

Det er lokalradioen i Kautokeino, GLR som har fanget opp brevet og siterer det i dagens sending.

Robek-lista er registeret som inneholder navnene på de kommunene i landet som er satt under økonomisk administrasjon og må statens øverste representant i kongeriket om å få ta opp lån, for eksempel.

Stram styring

Da kommunestyret i sommer godkjente årsregnskapet for 2016 i sak nummer 15/17, viste regnskapet at akkumulert underskudd var dekket inn. Stram økonomisk styring og svært få investeringer har gjort det mulig for kommunen å dekke inn det akkumulerte underskuddet. Ordfører Johan Vasara er glad for at de ansatte har stått slik på for å få kommunen ut av den økonomisk tvangstrøyen.

Nøktern drift fortsatt

– Dette har kommunen jobbet hardt og målrettet for i mange år. Jeg ønsker spesielt å takke de ansatte for å ha taklet både omstillinger og perioder med lite ressurser, det står det respekt av, sier Johan Vasara.

Han sier kommunen nå vil fortsette med en nøktern drift med fokus først og fremst på velferdstilbud til folk.

– Så gjenstår det fremdeles en del omstilling, så selv om vi er ute nå så må vi fortsatt ha fokus på effektiv drift og fornuftig pengebruk, sier Vasara.