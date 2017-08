Ap lekker til SV, MDG og Rødt

– Partiet har et uttalt mål om å vinne tre, og i vår var det slett ikke noe urealistisk mål. En måling hadde faktisk et slikt resultat. Siden den gang har Arbeiderpartiet falt på alle målinger, og InFacts måling i forrige uke, viste at selv mandat nummer to sto i fare. Det er likevel gode grunner for at Ap bør holde motet oppe. For det første var tilbakegangen på siste måling mye kraftigere enn nasjonale trender. Partiet kan håpe at feilmarginene spilte oss et lite puss her.

– Det andre er, at selv om Ap gikk kraftig tilbake, var det ingen av de andre partiene som gikk voldsomt frem. Det tyder på at Ap har mange usikre velgere lokalt. Velgerne til venstre har mange flere reelle valgmuligheter enn vanlig. Ap lekker akkurat nå først og fremst til SV, MDG og Rødt i Finnmark.

– Hvis mandatet ryker, kan Ap ende opp med utjevningsmandat. Det forutsetter at Ap får utjevningsmandater, og det er langt fra sikkert. Hvis Venstre og/eller MDG kommer over sperregrensa, ser det ikke slik ut. Ap vil ikke få mange uansett, og det er jo 18 andre fylker der det kan sitte Ap-kandidater og håpe på utjevning.