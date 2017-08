– Nedverdigende test

Det er NRK Sapmi og den samiskspråklige avisa Ávvir som lager politikerutspørring med en slik test.

Nordkalottfolkets presidentkandidat Toril Bakken Kåven har skrevet brev til NRK der hun tar avstand fra testingen med løgndetektor og gir beskjed om at hun ikke stiller opp med løgndetektor.

– Jeg oppfatter det som nedverdigende og er ikke med på en tankegang om at ungdom er så dumme at vi må gi dem sånt som dette for å gidde å følge med på valg. Det har blitt brukt som argument at det er dette de unge ønsker, og de er deres målgruppe i år. Vi hadde heller ikke blitt spurt om å være med før vi leste i avisa at alle åtte hadde takket ja. Dette oppfatter vi som et rent pressmiddel for å få alle til å si ja, skriver Toril Bakken Kåven til NRK.

Det er Ávvir-reporter Sárá Máret Rávdná Oskal og NRKs Anne Marie Hætta står for utspørringen.

Uhøytidelig

På hjemmesiden til NRK Sapmi heter det at man kan følge resultatene fra løgndetektortesten i en direktesendt nettsending i ettermiddag 23. august klokka 17.30. NRK stiller spørsmål ved om politikerne alltid snakker sant, eller om de slår en bolt i ny og ne.

For å finne ut av dette, har NRK og den samiskspråklige avisen Ávvir fått hjelp av polygrafist Ørjan Hesjedal til det som statskanalen omtaler som en uhøytidelig løgndetektortest. Der de vil finne ut om noen av de åtte presidentkandidatene bløffer.

Ingen av kandidatene som NRK Sapmi har spurt sier de har planer om å lyge, men så spørs det hva teknologien sier om svarene deres.

Måler reaksjoner

Polygrafist Ørjan Hesjedal forklarer til NRK Sapmi at apparatet som brukes til å teste kandidatene måler fysiologiske reaksjoner i kroppen.

Apparatet måler ting i nervesystemet som en bevisst ikke kan styre, forklarer han og slår fast at alle er nervøse som skal testes på denne måten.

– De overlater jo til meg å avgjøre om de snakker sant eller usant, men nervøsitet gjør ikke at man feiler på testen, sier Hesjedal til NRK Sapmi.