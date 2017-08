– For oss pårørende er det godt å vite at alle steiner ble snudd

– Alt ble åpnet opp og det ble bakt rundstykker og laget mat til alle til enhver tid. Jeg og mannen min kom til Sørvær søndag og hadde tenkt å overnatte i telt. Det trengte vi ikke. Bedehuset var gjort i stand og der fikk vi både oppredde senger og mat fra kjøleskapet, sier Inger Johanne Kristensen, som er svigerinne til Erna Kristensen (57), som omkom i en tragisk ulykke på Sørøya i helga.

Inger Johanne forteller at på rådhuset var det neppe noen kommunal aktivitet utenom å ta seg av alle frivillige som deltok i leteaksjonen etter 57-åringen fra Alta, som kom bort fra sitt turfølge lørdag. Hun og venninnene var på tur til en grotte, da Erna bestemte seg for å snu og gå tilbake. På veien tilbake har hun gått seg vill i tåka og falt utenfor et stup ikke langt fra Sørsandfjorden, hvor hun ble funnet omkommet tirsdag formiddag.

– Erna var vant til å gå alene og ingen kan klandres for dette, sier Inger Johanne.

Samles i sorgen Det var Erna Kristensen fra Alta som omkom i ulykken på Sørøya.

Inger Johanne Kristensen sier til Altaposten at midt i sorgen varmer det å tenke på hvordan folk på Sørvær åpnet hjemmene sine og hvordan Hasvik-ordfører Eva Huseby og rådmann Erik Arnesen med flere bretta opp ermene. Hjelpemannskapene som var ute og leita flere døgn på tamp ble både kalde og våte.

– Lokalbefolkninga med ordfører og rådmann i spissen delte ut tørre håndklær, vasket håndklær og tørket klær og sko. Det gikk døgnet rundt. Det ene helikopteret avløste det andre. Da vi la oss natt til mandag tenkte vi at nå blir det kanskje rolig, men nei, da kom det en buss med en ny gjeng med letemannskaper, forteller tverrelvdalingen, som sier at også et kriseteam ble stilt til rådighet til de pårørende.

– Alt gikk på skinner. For oss som pårørende er det godt å vite at alle steiner ble snudd, sier hun og roser også politiet for proff opptreden.

Erna Kristensen etterlot seg to voksne gutter og en mann.