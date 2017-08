– Først Alta

Venstres Raymond Londal peker på at Stortinget har satt en standard for strukturen for lokalsykehus. Den viser at lokalsykehus med under halvparten av Alta-regionens pasientgrunnlag kan kreve lokalsykehus når avstand og stengte veier er en del av bildet. Når Stortinget har sagt at også små sykehus skal ha akuttkirurgi, er det retningsgivende for tilbudene på sykehusene.

– Når Gilbert sier at ambulansefly ikke kan kompensere for mangelen på lokalsykehus, har han selvfølgelig rett. Det er heller ikke slik at ambulanseflyet står klart i Alta når det er akutt behov, av erfaring vet helsearbeiderne i Alta at det kan ta lang tid før fly er på plass, sier Londal og legger til:

– Jeg liker tanken på to akuttsykehus i Vest-Finnmark. Her er rekkefølge viktig: Investeres det milliarder i Hammerfest, blir det lite igjen til å satse i Alta. Hvis det derimot satses i Alta, frigjøres penger til et godt akutt- og fødetilbud i Hamerfest.

Vedtatt plan

Londal hevder at planene som er vedtatt tilsier at det først skal investeres 2,3 milliarder kroner i 28.000 m2, så senere kan/skal utvides med 50 prosent til nye 14.000 m2. Sum planlagt sykehusbygg i Hammerfest blir da 42.000 m2.

– I planene står det svart på hvitt at satsning i Hammerfest forutsetter at det ikke blir mer utbygging i Alta. I sykehusdebatten har det hele veien vært et grunnprinsipp at Hammerfest skal sikres et godt og forsvarlig tilbud. Ingen er uenig i det, sier han.