Styrer mot merforbruk på 30 millioner kroner

Rådmann Bjørn-Atle Hansen mener det er reell fare for negativt driftsresultat i 2017. I regnskapsrapporten etter de to første kvartalene går det fram at Alta kommune styrer mot et merforbruk på 30 millioner kroner.

– Situasjonen er bekymringsfull i forhold til å komme ut minimum i økonomisk balanse i år, heter det i saksfremlegget til helsepolitikerne som samles neste uke.

Lyktes ikke med lønnskutt

Det er nettopp innenfor helse og sosial de største utfordringene ligger. Rådmannen påpeker at man heller ikke har klart å dekke inn kommunestyrets budsjettvedtak om å redusere lønnsbudsjettet i 2017 med 8,9 millioner kroner.

– For å prøve å oppnå denne reduksjonen er innsparingen fordelt på tjenesteområdene i forhold til totalt lønnsbudsjett, er oppskriften.

Forventer støy

Det er spesielt to forklaringer på at man ikke har klart denne innsparingen, nemlig stramt arbeidsmarked og økt ressursbehov hos brukere.

Det ligger an til reduksjon i bemanning.

– Dette skal gjennomføres på en ryddig måte, men vil nok føre til litt støy, forventes det.

Tøff omtilling

Alta kommune jobber videre med sitt omstillingsprosjekt som skal godkjennes av kommunestyret. Innen utgangen av 2018 skal omstillingen gi effekt på 50-80 millioner kroner.

– Tidligere år har økte skatteinntekter bidratt til et akseptabelt regnskapsresultat. Det er lite som tyder på at dette vil skje i år. De økte skatteinntektene i 2016 var engangsmidler, som vi ikke oppnår i år.

Rådmannen skriver imidlertid at han fortsatt har tro på at kommunen skal klare å redusere merforbruket frem mot regnskapsavslutningen, men dette krever felles innsats fra rådmannen, de ansatte, fagforeningene og kommunestyret, heter det.

Slik vil administrajonen kutte kostnader:

– Begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet.

– Ledige stillinger holdes vakant ut året. Eventuelle unntak behandles av Administrasjonsutvalget.

– Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, uten for store konsekvenser for brukere

Fastsettes følgende fordeling av kommunestyrets lønnskutt på 8,9 mill:

Fellestjenesten: 0,478 mill

Samfunnsutvikling: 0,101 mill

Oppvekst og kultur: 3,924 mill

Helse og sosial: 3,732 mill

Drift og utbygging: 0,667 mill

Saken skal behandles av hovedutvalgene neste uke