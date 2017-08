I retten etter utforkjøring

I forelegget heter det at mannen i 70-årene onsdag 26. juli i fjor ved Isnestoften i Alta ikke var tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom idet han kjørte over i motsatt kjørefelt og ned i grøften slik at det oppstod skade på bilen hans.

Mannen har ikke godtatt forelegget han fikk på 5.000 kroner, og må derfor møte i Hammerfest tingrett i august.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på kr. 6000, samt inndragning av førerkortet.